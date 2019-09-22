دولي

إسرائيل تُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

إسرائيل تُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إسرائيل، أنه ستبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، للعام الجاري 2019، فجر يوم الأحد الموافق 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبموجب هذ التوقيت سيجري في تمام الساعة الثانية فجرا تحريك عقارب الساعة بساعة واحدة إلى الخلف، لينتهي بذلك العمل بالتوقيت الصيفي ويُباشر العمل بالتوقيت الشتوي.

ووسيستمر العمل بموجب التوقيت الشتوي هذا العام لغاية يوم الجمعة الموافق 27 آذار/ مارس 2020 حيث سينتهي العمل بالتوقيت الشتوي ويعلن عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي.

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