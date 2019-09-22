الجهاد الإسلامي: سحب جائزة أدبية للروائية "كاملة شمسي" سقوط قيمي وأخلاقي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي، يوسف الحساينة، أن سحب جائزة أدبية للروائية البريطانية من أصل باكستاني، كاملة شمسي، بسبب دعمها لحركة مقاطعة الاحتلال، سقوط قيمي وأخلاقي ويعبر عن اعتماد بعض المؤسسات الغربية سياسة مزدوجة في التعامل مع القضايا الإنسانية خاصة ما يتعلق بالصراع مع الاحتلال.



وقال الحساينة، وفق ما نقل عنه موقع الجهاد الإسلامي: إن بعض المؤسسات الغربية تسوق الوهم على شعوب المنطقة والعالم بأنها تعنى بحقوق الإنسان وهي تقوم بدور خطير بتجميل وجه الاحتلال الطافح بالكراهية والعنصرية.



وأوضح أن بعض المؤسسات الغربية تعيش عقدة الهولوكوست وتتغافل متعمدة عن جرائم ووحشية إسرائيل ضد الأبرياء

هذه المؤسسات سقطت في اختبار القيم والأخلاق وأصبحت رهينة للابتزاز الإسرائيلي الفج، على حد وصفه.