توقف الملاحة في مطار دبي للاشتباه بتحليق طائرة مسيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم مطارات دبي، أن وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.



ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث قوله: "لقد تعطل وصول الوافدين لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي من الساعة 12:36 إلى الساعة 12:51 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد ظهر هذا اليوم بسبب نشاط طائرة بدون طيار، ما أدى إلى تحويل رحلتين".



إلى ذلك، قالت قناة (العربية): إن توقف هبوط الرحلات استمر فقط لمدة 20 دقيقة، مشيرة إلى أن التوقف جاء بعد الاشتباه في طائرة صغيرة مسيَرة تستخدم في أغراض التصوير كانت فوق المناطق السكنية.



وأوضحت أنه والتزاما من جانب مطارات دبي بمعايير السلامة العالمية تم وقف الرحلات لفترة وجيزة حرصا على سلامة الركاب والطائرات، وقد تم استئناف الملاحة الجوية بشكل طبيعي.