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دولي

الولايات المتحدة: نسعى لتجنب الحرب مع إيران

الولايات المتحدة: نسعى لتجنب الحرب مع إيران
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن بلاده تسعى لتجنب الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التى تقرر إرسالها لمنطقة الخليج يوم الجمعة هى "للردع والدفاع".

وقال بومبيو، في تصريحات لبرنامج، (فوكس نيوز صنداي): إنه على ثقة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتخذ إجراء إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه وأن القيادة الإيرانية تدرك ذلك.

وفي وقت سابق، أوضح بومبيو، أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران، لكنه أكد أن بلاده سترد بشكل مناسب إذا استهدفت مصالحها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تتصرف إيران "كدولة عادية"، مؤكدا أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران.

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