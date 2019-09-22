ما هي النقاط التي سيتحدث بها الرئيس عباس في خطابه بالأمم المتحدة؟

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

كشف الدكتور رياض منصور، مندوب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، عن النقاط التي سيتحدث بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال خطابه في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.



وقال منصور لـ"دنيا الوطن": "كلمة الرئيس محمود عباس في الجمعة العامة للأمم المتحدة، ستتضمن آخر التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية، وخاصة العناوين الرئيسية، وعلى رأسها ما يسمى بـ (صفقة القرن)، والصمود الفلسطيني في وجهها".



وأضاف: "هذا بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المحدقة بنا، حول استمرار الالتفاف والإجماع الدولي الذي يدعو لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك الإجماع الدولي والتفافه حول وكالة (أونروا) ودعمها سياسياً ومالياً، بالإضافة إلى التصدي للموقف غير القانوني المتعلق بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، وعزل الدول التي أقدمت على هذه الخطوة".



وأشار منصور إلى أن من القضايا التي سيتحدث بها الرئيس كذلك، الاستمرار في التهيئة والتحضير للدفاع عن القانون الدولي، وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، وضرورة أن يكون هناك عمل جماعي عبر مؤتمر دولي، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال.



في السياق، أكد مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة، أن الرئيس سيتطرق كذلك إلى ملف المصالحة الفلسطينية، واستمرار سلطات الاحتلال في سرقتها لأموال المقاصة.