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مطارات دبي: تحويل مسار رحلتين للاشتباه بنشاط طائرة مسيرة

مطارات دبي: تحويل مسار رحلتين للاشتباه بنشاط طائرة مسيرة
مطار دبي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
 قال متحدث باسم مطارات دبي: إنه جرى تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في مطار دبي الدولي يوم الأحد، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة.

وأضاف المتحدث: "وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة في مطار دبي الدولي، بعد ظهر اليوم من الساعة 12:36 حتى الساعة 12:51 بتوقيت الإمارات، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة مما أسفر عن تحويل مسار رحلتين"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

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