شؤون فلسطينية

اشتية: نسبة السرطان العالية بفلسطين سببها النفايات الكيماوية والنووية الإسرائيلية

اشتية: نسبة السرطان العالية بفلسطين سببها النفايات الكيماوية والنووية الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "إن الاحتلال مسبب رئيسي في بعض أمراضنا، فنسبة السرطان العالية في فلسطين لها علاقة بالنفايات الكيماوية والنووية الإسرائيلية.

وأضاف: هناك 6251 مريض سرطان، وهي نسبة عالية مقارنة بالدول المجاورة، لأن الإسرائيليين يستخدمون أرضنا كمكب للنفايات، لذلك سنقاضيهم على هذا الفعل الإجرامي بحق المواطن والأرض".

جاء ذلك خلال افتتاحه المركز الوطني لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية، الأول من نوعه في فلسطين، اليوم الأحد في رام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ووزيرة الصحة د. مي كيلة، وكادر وزارة الصحة، وممثلي القطاع الصحي الخاص.

وتابع رئيس الوزراء: "تركيزنا بشكل أساسي على مجموعة قضايا، ولكن التعليم والصحة ينالان الاهتمام الأكبر. وبناء عليه شكلنا الفريق الوطني لدراسة كامل القضايا المتعلقة بالشأن الصحي سواء كان ذلك التحويلات أو رفع القدرة للمؤسسة الصحية. وبشكل أساسي الأمر المتعلق بالتأمين الصحي، وخلال فترة زمنية قصيرة سوف ننهي هذه الدراسات من أجل تخفيف المعاناة والالم عن أهلنا في كافة أماكن تواجدهم".

واستدرك اشتية: "الرئيس محمود عباس يعطي أولوية للقطاع الصحي، وخلال فترة زمنية قصيرة سنفتتح مستشفى هوغو شافيز للعيون، وسنشغل المشفى التركي في قطاع غزة، وهو بسعة 200 سرير، وأيضا بعض المستشفيات الجديدة".

وأردف رئيس الوزراء: "إن افتتاح هذا المركز اليوم، يشكّل بالنسبة لنا لبنة جديدة نحو إقامة دولتنا المستقلة، والانفكاك الكامل والشامل عن الاحتلال، وهمنا الرئيسي رفع المعاناة والألم عن المواطنين، وتعزيز الأمل في نفوسهم ورفع معنوياتهم".

واختتم اشتية: "الطب في فلسطين طب علاجي وليس طب تجاري، ونحن لا نبيع وهماً للناس، ونحيي القطاع الخاص الذي مول هذا المركز".







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