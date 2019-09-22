شؤون فلسطينية

مواطن يُناشد اشتية نيابةً عن خريجي قطاع غزة: صبرنا حتى مل الصبر من صبرنا

مواطن يُناشد اشتية نيابةً عن خريجي قطاع غزة: صبرنا حتى مل الصبر من صبرنا
تعبيرية
وجه مراد نظير محمد القدرة مناشدة لرئيس الوزراء محمد اشتية نيابةً عن خريجي قطاع غزة، بإيجاد وظائف للخريجين.

وجاء نص المناشدة التي وصلت (دنيا الوطن) كالتالي:

 "باسمي و نيابة عن جميع أبنائك الخريجين في قطاع غزة ، لقد طرقنا جميع الأبواب واستنفذنا شتى الوسائل والسبل، منذ الانقسام الفلسطيني البغيض وبفترة الحكومات السابقة لتوفير فرص عمل ولكن دون جدوى واليوم و من باب إيماننا العميق بتحملكم للمسؤولية الوطنية والاجتماعية والحرص على استغلال طاقات الشباب استغلالاً يتوافق مع رؤيتكم في تطوير طاقات الشباب ودعمها والوقوف بجانبها لاسيما أن فئة الشباب هي الفئة الأكثر أهمية في مجتمع الدولة ، فبالشباب تُبنى الأمم وتعمَّر الحضارات وتُبنى الدول.

لذلك فإننا نناشدكم معالي رئيس الوزراء بضرورة إيجاد وظائف وفرص عمل لنا داخل مؤسسات السلطة للمساهمة في بناء هذا الوطن وصولاً إلى دولة مؤسسات قادرة على الاستمرار والنهوض بمجتمعنا الفلسطيني عن طريق استيعاب الخريجين والكفاءات ونخص بالذكر خريجي عام 2007حتى2019 فهذه الفترة هي فترة الانقسام الفلسطيني، فترة النكسة والنكبة التي حلت بنا والتي أضرت بكل أطياف المجتمع الفلسطيني عامة والخريجين خاصة.

فأبناء حكومة (غزة) يوَظَّفون عبر حكومتهم بغزة وأبناء حكومة الضفة يوظفون عبر السلطة الفلسطينية برام الله ونحن الخريجون من أبناء فتح والمستقلين بغزة لا أحد ينظر إلينا وقد عانينا الأمَرَّين وصبرنا حتى مل الصبر من صبرنا ونحن داعمين للشرعية الفلسطينة بقيادة السيد الرئيس ابو مازن بكل قراراته.

سيدي معالي رئيس الوزراء ، نحن جيل كامل بلا عمل . ضياع مستقبل... لا حل يلوح في الأفق.. لا حلول ولا حتى وعودات لاسيما أن عداد العمر يمشي بسرعة البرق دون بصيص أمل ولا حدود للصبر بعد ذلك . فكلنا أمل بالله سبحانه وتعالى ثم بك وبحكومتك الجديدة والتي نستبشر بها كل الخير نأمل أن يكون ملف الخريجين ضمن أولى ملفاتكم واهتماماتكم فهذا الملف لا يقل أهمية عن باقي الملفات بل وأهمهم وأعظمهم وان يتم انصافنا وتوفير حقوقنا.

سيدي رئيس الوزراء نتمنى منكم إبداء توجيهاتكم بخصوص هذا الملف فجميع بيانات وملفات الخريجين وتحديثها ستكون جاهزة خلال 48 ساعة حيال طلبكم إياها وفقكم الله لما يحب ويرضى وبارك الله فيكم ودمتم ذخراً للوطن

مقدمه/ مراد نظير محمد القدرة
عن خريجي قطاع غزة
جوال 0598769207
السبت 21/09/2019

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