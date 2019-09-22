(القناة 13): نتنياهو وغانتس لا يريدان الحصول على التفويض لتشكيل الحكومة أولاً

كما قالت (القناة 13) إن مشاورات أخيرة تجرى في حزب (أزرق أبيض) حول ما إذا كان من الأفضل أولاً الحصول على تفويض لتشكيل الحكومة.





وأضافت: "تصر المصادر المحيطة بـ (بيني غانتس) على أنه من الأفضل أن تمتنع (القائمة المشتركة) عن التوصية لغانتس عند الرئيس، حتى يحصل نتنياهو، أولاً على تفويض التشكيل.





ونقلت القناة عن مسؤول كبير في (القائمة المشتركة) قوله: "تلقينا رسالة مفادها أن غانتس يريد أن يحصل على الفرصة الثانية لتشكيل الحكومة".

ويصل بدءاً من الساعة الخامسة مساءً، ممثلو أحزاب (أزرق أبيض)، (الليكود)، (القائمة المشتركة)، إلى مقر رؤساء إسرائيل، لتسمية المرشح المفضل عليهم لتشكيل الحكومة الجديدة.