(القناة 13): نتنياهو وغانتس لا يريدان الحصول على التفويض لتشكيل الحكومة أولاً
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 13) الإسرائيلية اليوم الأحد: إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يجري مشاورات مع مسؤولي (الليكود) حول عدم التوصية بأي شخص لتشكيل الحكومة، وذلك حتى يحصل بيني غانتس على تفويض التشكيل.
وأضافت القناة: يعتقد نتنياهو أن غانتس لن يستطيع تشكيل ائتلاف، وعندما ينتقل التفويض إليه، ستكون فرصته أكبر لتشكيل الحكومة.
ويصل بدءاً من الساعة الخامسة مساءً، ممثلو أحزاب (أزرق أبيض)، (الليكود)، (القائمة المشتركة)، إلى مقر رؤساء إسرائيل، لتسمية المرشح المفضل عليهم لتشكيل الحكومة الجديدة.
قالت (القناة 13) الإسرائيلية اليوم الأحد: إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يجري مشاورات مع مسؤولي (الليكود) حول عدم التوصية بأي شخص لتشكيل الحكومة، وذلك حتى يحصل بيني غانتس على تفويض التشكيل.
وأضافت القناة: يعتقد نتنياهو أن غانتس لن يستطيع تشكيل ائتلاف، وعندما ينتقل التفويض إليه، ستكون فرصته أكبر لتشكيل الحكومة.
كما قالت (القناة 13) إن مشاورات أخيرة تجرى في حزب (أزرق أبيض) حول ما إذا كان من الأفضل أولاً الحصول على تفويض لتشكيل الحكومة.
وأضافت: "تصر المصادر المحيطة بـ (بيني غانتس) على أنه من الأفضل أن تمتنع (القائمة المشتركة) عن التوصية لغانتس عند الرئيس، حتى يحصل نتنياهو، أولاً على تفويض التشكيل.
ونقلت القناة عن مسؤول كبير في (القائمة المشتركة) قوله: "تلقينا رسالة مفادها أن غانتس يريد أن يحصل على الفرصة الثانية لتشكيل الحكومة".
ويصل بدءاً من الساعة الخامسة مساءً، ممثلو أحزاب (أزرق أبيض)، (الليكود)، (القائمة المشتركة)، إلى مقر رؤساء إسرائيل، لتسمية المرشح المفضل عليهم لتشكيل الحكومة الجديدة.
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