شاهد.. اشتية يتساءل: هل أنتجت وسائل التواصل الاجتماعي شكلاً جديداً من القمع؟.. والجمهور يرد

رام الله - دنيا الوطن

نشرت صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، منشوراً يحمل هشتاق "#للنقاش"، حاملاً تساؤل: "هل أنتجت وسائل التواصل الاجتماعي شكلاً جديداً من القمع؟".





وحسب ما ورد في المنشور، قال اشتية: "شخص نشر فيديو سخرية وإساءة، ورغم أن كلامه مليء بالمغالطات نتقبل اختلافه، عبّر بحرية عن رأيه، ولكن عندما اختلف معه آخرون بالرأي كان هذا رده".







وأكمل بالمنشور: "هل يتقبل مجتمعنا هذا الخطاب؟ وكيف يمكننا تعزيز مفهوم الاختلاف بين المواطنين؟"، فيما نشر إلى جانب ذلك صورةً للمنشور الذي انتقده.







وفي السياق، تفاعل الجمهور مع منشور اشتية، معبرين عن رفضهم لأي تجريح أو أسلوب سيء في الانتقاد لأي شخصية كانت، فيما رصدت "دنيا الوطن" بعض التعليقات.





