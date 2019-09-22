شؤون فلسطينية

تعيل 4 أطفال ذوو الاحتياجات الخاصة.. سيدة تُناشد (الأونروا) بتعيينها بدل زوجها بعد استقالته

تعيل 4 أطفال ذوو الاحتياجات الخاصة.. سيدة تُناشد (الأونروا) بتعيينها بدل زوجها بعد استقالته
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت السيدة سميرة شوقي زنون (42 عاماً) وكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتعيينها بدل زوجها السيد رياض زنون، والذي كان يعمل موظفاً في دائرة التموين برفح لدى الوكالة، وطلب استقالته في تاريخ 22 مايو 2019، وتم الموافقة عليها.

تقول السيدة سميرة: "أعيل 7 أطفال، 4 منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدمت بطلب نفقة للأطفال في محكمة رفح الشرعية من خلال العيادة القانونية بالجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، وقد تحصلت على حكم لصالحي وتم الحجر على ربع راتب زوجي، لكنه استقال بسبب مرض يعاني منه ويمنعه من استكمال العمل".

ووجهت سمير ة مناشدتها للـ(الأونروا) عبر "دنيا الوطن": "أناشدكم أن تنظروا لقضيتي بعين الإنسانية والرحمة، وألا يتم الاستغناء عن وظيفة زوجي واستبدالها بإسمي كي أتمكن من إعانة أطفالي، وسد احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب، عدا العلاج الدوري الخاص بأطفالي الأربعة ذوو الاحتياجات الخاصة".

للتواصل/0598787405

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