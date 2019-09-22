تصريحات جديدة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بشأن عملية خانيونس

المركبة التي استخدمتها القوة الخاصة في عملية خانيونس - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوفاخي: إن عملية خانيونس كان يمكن أن تنتهي بشكل أخطر بكثير، لولا شجاعة الضابط "م" الذي قتل في العملية.



جاء تصريح كوفاخي خلال تكريم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، المقدم م. الذي قُتل أثناء عملية خاصة قام بها الجيش في خانيونس جنوب قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم منح وسام شرف من قِبل رئيس هيئة الأركان، للمقدم القتيل "م" على جهوده في العملية الخاصة في خانيونس بتاريخ 11.11.2018



وأضاف: تمّ ذلك في بيت القتيل المقدم م. حيث حضر رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي احترامًا وتقديرًا للعائلة بالإضافة إلى قادة كبار آخرين.



وتابع المتحدث: خلال هذه الطقوس تم منح القتيل المقدم م. من جهاز العمليات الخاصة في هيئة الاستخبارات، وسام شرف من قبل رئيس الأركان، على جهوده في العملية التي عمل فيها مع طاقمه في أرض "العدو" بعزم وشجاعة للدفاع عن زملائه، وقد تلقى وسام الشرف نيابة عنه، أهله وأرملته وأولاده، وفق زعمه.



وقال كوخافي: بالإضافة إلى مهاراته العديدة، كان شخصًا متواضعًا، العملية التي قُتل فيها هي جزء من حادثة كان يمكنها أن تنتهي بشكل أخطر بكثير، وقد اتخذ القرار الذي بمساعدته نجح في صنع الظروف لعدم الوصول لأزمة استراتيجية.



وتابع: "أنا أحيّي المقدم م. على طريقة عمله، فقط من كان في مثل هذه الظروف يعرف كبر الضغوطات الملقاة عليهم".



واشتبك عناصر من كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الأحد 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 مع قوة إسرائيلية خاصة شرقي خانيونس، ما أدّى لمقتل قائدها، وإصابة آخرين بحسب اعتراف جيش الاحتلال، قبل أن تتمكن مقاتلات إسرائيلية من إخلاء الوحدة وإنقاذ باقي أعضائها باستخدام غطاء ناري كثيف، وقصف جوّي عنيف للمنطقة، أدى لاستشهاد سبعة مقاومين.