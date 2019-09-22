الشركة المالكة: معلومات باحتمال الإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران اليوم

ناقلة نفط - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

نقل التلفزيون السويدي، اليوم الأحد: عن الشركة المالكة للناقلة البريطانية المحتجزة قولها: إنها تلقت معلومات باحتمال الإفراج عنها اليوم.



وكان التلفزيون الإيراني، قال في التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، أن طهران قد تفرج قريباً عن الناقلة البريطانية المحتجزة، وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، للتلفزيون: "آمل أن تكتمل الإجراءات (القانونية) قريباً، وسيتم الإفراج عن هذه الناقلة".



وكانت إيران قد احتجزت ناقلة النفط البريطانية في تموز/ يوليو قرب مضيق (هرمز) بدعوى انتهاك قواعد الملاحة البحرية، وذلك بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية ناقلة إيرانية قرب (جبل طارق) متهمة إياها بنقل نفط إلى سوريا بما يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي.