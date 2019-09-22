شؤون فلسطينية

الخضري يدعو ملادينوف لتسيير أسطول جوي طبي إلى غزة

الخضري يدعو ملادينوف لتسيير أسطول جوي طبي إلى غزة
النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن تحذيرات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف حول تفاقم الوضع الإنساني في غزة، مهمة وتلامس الواقع، لكنها غير كافية وتحتاج خطوات عملية.

وناشد الخضري، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، ملادينوف بصفته الأممية، وبحكم إطلاعه على سوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية في غزة جراء الإغلاق والحصار، إصدار التوجيهات لكل المؤسسات الصحية والإنسانية الأممية والدولية، لبدء تسيير أسطول جوي طبي من مستهلكات طبية وأدوية.

وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه يوم الأحد،"هذه التحذيرات- على أهميتها- لا تكفي علي الإطلاق، ويجب أن يكون هناك خطوات عملية واقعية يمكن تنفيذها وتطبيقها لتلافي تفاقم الأزمة الإنسانية، وتدارك الأمر وبدء حل هذه الأزمات".

وأشار إلى أن تصريحات ملادينوف جاءت خلال جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي حول حالة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وأن تركيزه علي القطاع الصحي يعني ضرورة تحرك كل المنظمات الإنسانية والصحية الأممية لإنقاذ الواقع الصحي الخطير المُدمر الذي يؤثر على الجميع من أطفال ومرضى وكبار سن وشباب.

وشدد على أن واقع غزة بشكل عام يحتاج لجهد أممي دولي كبير لرفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، باعتبار ذلك خطوة أساسية ومهمة لحل كافة الأزمات.

وبين أن 50% من الأدوية الأساسية غير موجودة في غزة، إضافة إلى نحو 60% من المستهلكات الطبية في المختبرات وبنوك الدم.

وشدد الخضري على أن استمرار الحصار الإسرائيلي خطير جداً، ويجب أن ينتهي باعتباره يتناقض مع القانون الدولي والمواثيق الدولية، ويجب ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال حتى رفع الإغلاق والحصار كامل لما يشكله من عقوبة جماعية للسكان.

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