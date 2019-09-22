شؤون فلسطينية

ثمانية فصائل تَعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام

ثمانية فصائل تَعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام
اتفاق 2017 المصالحة الفلسطينية
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
من المقرر، أن تعقد ثمانية فصائل فلسطينية، يوم غدٍ الاثنين، مؤتمراً صحفياً، للإعلان عن الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام، بادرت إليها ثمانية فصائل وسلمتها لعدة جهات.

وأوضح: تم تسليم رؤية إنهاء الانقسام إلى كل من حركتي فتح وحماس، والرئيس محمود عباس، ومدير المخابرات المصرية، عباس كامل، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وأكد خلف أنه حتى اللحظة، لم تأت أي ردود من قبل أي طرف على هذه الرؤية، داعياً وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الذي سيعقد في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة غداً الاثنين الساعة 11:30 ظهراً.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن الفصائل الثمانية هي: حركة الجهاد الإسلامي، الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، المبادرة الوطنية، فدا، حزب الشعب، الصاعقة، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة".

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