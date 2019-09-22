الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الاقتحامات المتكررة للمسجد للمسجد الأقصى المبارك من قبل عشرات المستوطنين وطلبة المعاهد التلمودية، اليوم الأحد من جهة باب المغاربة، وتنفيذ جولات استفزازية داخل باحاته، بالإضافة إلى تواصل الحفريات في المنطقة القريبة لمغارة القطن في باب العامود، وأسفل سور البلدة القديمة.



ودعا حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في البيان، المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى العمل على الحد من هذه الانتهاكات، التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظلاله على المنطقة بأسرها.



وأضاف: أن الاستمرار بهذه الجرائم بين الحين والآخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني، يلزم العالم بأن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات غير الشرعية وغير القانونية.