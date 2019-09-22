السفير أبو علي يُقدم أوراق اعتماده سفيراً لفلسطين لدى جمهورية السيشل











وذلك ضمن مراسم استقبال رئاسية في القصر الجمهوري في العاصمة فكتوريا.

رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتعليمات الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، قدم سفير دولة فلسطين لدى تنزانيا حمدي منصور أبو علي، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية السيشل، ليكون سفيراً لدولة فلسطين غير مقيم لدى جمهورية السيشل.