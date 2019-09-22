شؤون فلسطينية

عورتاني يُعلن "ستيم فلسطين" برنامجاً أساسياً من برامج الوزارة

عورتاني يُعلن "ستيم فلسطين" برنامجاً أساسياً من برامج الوزارة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني، اليوم، اعتماد برنامج تحفيز الاهتمام بالعلوم والرياضيات والتكنولوجيا والآداب للصفوف من 5- 9 "ستيم فلسطين" ضمن البرامج الأساسية للوزراة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التقييمي للبرنامج، الذي عقدته الوزارة لمناقشة الإنجازات والتحديات، واستعراض الخطط المستقبلية.

وأكد عورتاني أهمية التكامل مع المؤسسات الشريكة لتطوير (ستيم فلسطين) للوقوف على مكونات البرنامج؛ كونه إطاراً جامعاً لكثير من الأفكار والإبداعات.

ولفت الوزير إلى أهمية الانطلاق من المحلية إلى العالمية لإحياء العلوم، وتشجيع البحث العلمي، شاكراً كل من أسهم في إنجاح "ستيم فلسطين" من أسرة الوزارة والمؤسسات الشريكة.

بدوره؛ أوضح صالح، أن اعتماد البرنامج يعكس سياسة الوزارة التطويرية، والتي تهدف لرفع مستوى مخرجات التعليم، مؤكداً أن "ستيم فلسطين" هو جزء أساسي من منطلقات العمل وخطة الوزارة للعام القادم.

وأشار وكيل التربية إلى ضرورة تحديد دور كل مؤسسة من المؤسسات الشريكة للوصول إلى الصيغة المحددة لعمل البرنامج وآليات التحسين والتطوير.

من جانبه، استعرض مدير التدريب في الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، مرعي الصوص المراحل التي مرّ بها "ستيم فلسطين"، وآليات تطبيقه من قبل الجامعات والمؤسسات الشريكة.

وشارك في اللقاء التقيمي إلى جانب الوزير والوكيل، كل من مدير عام المتابعة الميدانية والإشراف والتأهيل التربوي أيوب عليان، ومدير عام القياس والتقويم والامتحانات د. محمد عواد، وممثلو الجامعات الفلسطينية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وحشد من الأسرة التربوية.


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