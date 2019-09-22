شؤون فلسطينية

مجدلاني يهنئ الصين بالعيد الوطني الـ 70 ويؤكد متانة العلاقات الثنائية

مجدلاني يهنئ الصين بالعيد الوطني الـ 70 ويؤكد متانة العلاقات الثنائية
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني على المواقف الصينية الثابتة والمبدئية المتعلقة بحل القضية الفلسطينية انطلاقاً من مبادرة الرئيس الصيني السياسية ذات النقاط الأربع المستندة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تعبر عن الوجه الحضاري المشرق للصين.

وقال: إن هذه المبادرة تؤكد حرص الصين الشعبية الشديد للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ودعم حقوق ونضالات شعبنا من أجل تحقيق الحرية والاستقلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف مجدلاني خلال برقية تهنئة بعثها للرئيس الصيني شي جين بينغ، والرفاق بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، بمناسبة العيد الوطني الـ 70 لجمهورية الصين الشعبية، بالنيابة عن المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة رفاق جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطلعه لتعزيز العلاقات بين الجبهة والحزب لما فيه مصلحة الشعبين وبما يعزز دور الصين ومواقفها التاريخية والثابتة تجاه شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، وكذلك تعزيزها بين دولة فلسطين وجمهورية الصين الشعبية.

وعبر مجدلاني عن اعتزازه بالعلاقة الثنائية التي تجمع جبهة النضال والحزب الشيوعي الصيني، والتي نسعى للحفاظ عليها وتطويرها على كافة المستويات بما يخدم مصالح الشعبين الفلسطيني والصيني.

وأعرب مجدلاني عن فخره واعتزازه بالإنجازات العظيمة التي كرست دور ومكانة الصين الشعبية سياسياً واقتصادياً، وعلى كافة المستويات في ظل قيادة الرفيق بينغ، والتي عبر عنها من خلال مبادرة الطريق والحزام لمستقبل واعد للبشرية.

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