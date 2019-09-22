دولي

وزير من (الليكود) يدعو غانتس للقاء نتنياهو وتشكيل حكومة وحدة وطنية

وزير من (الليكود) يدعو غانتس للقاء نتنياهو وتشكيل حكومة وحدة وطنية
نتنياهو وغانتس وريفلين
رام الله - دنيا الوطن
دعا الوزير من حزب (الليكود)، ياريف ليفين، رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس إلى الالتقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع جميع شركاء (الليكود)، لافتاً إلى أن غانتس، يرفض ذلك. 

وخلال مقابلة إذاعية، أضاف ليفين: أن الباب ما زال مفتوحاً أمام انضمام (إسرائيل بيتنا) إلى "معسكر اليمين"، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويصل بدءاً من الساعة الخامسة مساءً، ممثلو أحزاب (أزرق أبيض)، (الليكود)، (القائمة المشتركة)، إلى مقر رؤساء إسرائيل، لتسمية المرشح المفضل عليهم لتشكيل الحكومة الجديدة.

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