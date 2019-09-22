وزير من (الليكود) يدعو غانتس للقاء نتنياهو وتشكيل حكومة وحدة وطنية





وخلال مقابلة إذاعية، أضاف ليفين: أن الباب ما زال مفتوحاً أمام انضمام (إسرائيل بيتنا) إلى "معسكر اليمين"، كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





ويصل بدءاً من الساعة الخامسة مساءً، ممثلو أحزاب (أزرق أبيض)، (الليكود)، (القائمة المشتركة)، إلى مقر رؤساء إسرائيل، لتسمية المرشح المفضل عليهم لتشكيل الحكومة الجديدة.

رام الله - دنيا الوطندعا الوزير من حزب (الليكود)، ياريف ليفين، رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس إلى الالتقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع جميع شركاء (الليكود)، لافتاً إلى أن غانتس، يرفض ذلك.