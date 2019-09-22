اتحاد الهيئات المحلية يُطلق منصة المجالس القروية لتبادل الخبرات

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بالشراكة مع برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي الـ (GIZ)، منصة المجالس القروية لتبادل الخبرات بين رؤساء مجالس الهيئات المحلية في منطقة شمال الضفة الغربية، وذلك بهدف تحديد المواضيع ذات الأولوية للمجالس القروية ليتم تبادل الخبرات حولها حيث سيتم عمل ورشات عمل لتبادل المعرفة تشمل استضافة خبراء في المواضيع المحددة على مدار فترة عمل المنصة، وذلك بهدف إفادة المجالس القروية و تبادل الخبرات و تحسين التعاون والتشبيك فيما بينها، يأتي ذك ضمن المرحلة الثانية من برنامج "منصات تبادل الخبرات" الذي يستهدف العاملين والقائمين في الهيئات المحلية الفلسطينية.



وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد عبد الله عناتي خلال ورشة العمل الأولى لمنصة المجالس القروية أن هذه المنصة تستهدف بالأساس المجالس القروية في الضفة الغربية ككل، لكن تم تحديد آلية للعمل مع هذه المجالس حسب المناطق في المرحلة الأولى منه، وذلك لتسهيل آلية الوصول لأكبر عدد من المجالس، حيث تنطلق هذه المنصة في منطقة الشمال ثم الوسط ثم الجنوب، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التواصل المباشر مع المجالس القروية وضرورة الاستمرار في تمكينها وتعزيز أدوارها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى جودتها.



وأوجز عناتي التدخلات ذات العلاقة بالعمل مع المجالس القروية الواردة في خطة الاتحاد الاستراتيجية وبشكل خاص الهدف الاستراتيجي الأول الذي يوضح الهيكلية التنظيمية للمكتب للتنفيذي للاتحاد وما فيه من وحدة خاصة يعمل الاتحاد على إنشاءها تحت اسم وحدة الدعم الفني والقانوني والتي سيتم من خلالها زيادة التواصل والتشبيك مع كافة المجالس القروية كي يتمكن الاتحاد من القيام بدوره على أكمل وجه. كما استعرض توجهات الاتحاد المتعلقة بتحديث وتطوير الأنظمة والقوانين والسياسات الخاصة بالحكم المحلي، بما يضمن تقرير صلاحيات وإمكانيات الهيئات المحلية لا سيما المجالس القروية.



وبدوره، عرض إميل غوري من مؤسسة الـ (GIZ) فكرة وأهداف منصات تبادل الخبرات، لا سيما منصة المجالس القروية، والهيكلية المقترحة لبناء وتطوير عمل المنصة واللجان المنبثقة عنها والأدوار المنوطة بكل منها.



وقد اتفق المشاركون على مواضيع العمل التي سيتم طرحها خلال اللقاءات القادمة من منصة المجالس القروية على أن يتركز العمل حول طرق تحسين القدرة المالية في المجالس القروية، العلاقة مع المواطنين، تقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية والتحديات والأنظمة الخاصة بالأراضي إضافة إلى موضوع النفايات الصلبة. وقد تم اختيار رئيس مجلس عصيرة القبلية السيد حافظ صالح منسقًا لمنصة المجالس القروية، في حين تم اختيار السيد بركات عمري رئيس مجلس فقوعة نائبًا له، وقد عمل المشاركون على تحديد لجان العمل الخاصة بكل موضوع كي يتم تطوير خطط عمل واضحة لضمان أكبر قدر من الاستفادة للهيئات المحلية المشاركة.



يذكر، أن مشروع منصات تبادل الخبرات في المرحلة الحالية يشمل العمل في خمسة منصات هي: منصة المجالس القروية، منصة الهندسة والتخطيط، منصة العلاقات العامة، منصة المالية، ومنصة الإبداع والابتكار، ويتم تنفيذه بالشراكة ما بين الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وبرنامج إصلاح الحكم المحلي في مؤسسة الـ (GIZ).