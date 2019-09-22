تَفاصيل مَقتل مُواطن ضرباً بالعصا على يدِ شقيقه وسط القطاع

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

كشف مواطن من إحدى عائلات المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة، تفاصيل مقتل نجل العائلة، وذلك بعد تعرضه للاعتداء بالضرب على يد شقيقه.





وروى المواطن، تفاصيل مقتل نجل العائلة، الذي تتحفظ "دنيا الوطن" على ذكر اسمه، واسم عائلته لأسباب تتعلق بمجريات التحقيق.





وقال: "كان يعاني من مشكلة، وإخوته خافوا بأن تكبر هذه المشكلة، والأشخاص الذين كانت معهم المشكلة قالوا للعائلة: هل نضربه نحن أم أنتم"، على حد قوله.







بدوره، أكد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة لـ"دنيا الوطن"، أن التحقيق في الجريمة ما زال جارياً حتى اللحظة.

وأضاف: "المشكلة تتمحور في أن المقتول كانت عليه ديون لعدة جهات من محلات وأشخاص وجيران، فالعائلة قالت نحن سنضربه حتى يتعلم من أخطائه، حيث إن الذي ضربه شقيقه".وتابع أحد أفراد العائلة بقوله: "الطب الشرعي قال: إنه توفي إثر جلطة نتيجة الضرب، الذي تم بالعصا، حيث كان ضعيف البنية، ولم يتحمل الضرب، فتوفي"، مستطرداً بقوله: "أثناء الضرب كان يقول (والله بتوب والله بتوب)، ولكن لم يتم السماع له"، كما قال.وأشار إلى أنه بعد عملية الضرب، تم أخذه إلى المستشفى، حيث أخضعه الأطباء للصدمات الكهربائية، ولكن دون جدوى، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تم دفنه أمس.