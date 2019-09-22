كلية التربية تنظم لقاء ترحيبيًا بطلبتها الجدد





من جانبه، أشار د. نهاد بدرية عميد شؤون الطلبة إلى ضرورة التزام الطلبة بقوانين الجامعة وأنظمتها التي تسهل على الطلبة الوصول إلى مرادهم، لا سيما أن شعار الجامعة (جامعة نظامية بتقنيات إلكترونية) جيث توظف الجامعة كل التقنيات الحديثة في خدمة الطلبة.







رام الله - دنيا الوطننظمت كلية التربية في جامعة فلسطين لقاء ترحيبيًا بطلبتها الجدد للعام الدراسي 2019-2020م، وذلك بحضور عميد الكلية أ.د. جميل الأسمر، ود.نهاد بدرية عميد شؤون الطلبة، ود. عبد الكريم حمدونة رئيس قسم اللغة الإنجليزية.حيث رحب "الأسمر" بالطلبة الجدد، داعيًا إلى اغتنام فرصة توفر الدراسة داخل الوطن، والتحلي بالجد والاجتهاد للحصول على درجة التميز في المرحلة الجامعية.