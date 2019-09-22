عربي

الجبير: سنعتبر الهجوم على منشأتي النفط "عملاً حربياً" إن انطلق من إيران

الجبير: سنعتبر الهجوم على منشأتي النفط "عملاً حربياً" إن انطلق من إيران
عادل الجبير
رام الله - دنيا الوطن
قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: إنه إذا كشف التحقيق، أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين في الأسبوع الماضي، انطلق من أراض إيرانية فسوف تعتبر المملكة ذلك عملاً حربياً، لكن الرياض تسعى في الوقت الراهن لحل سلمي.

ونقلت محطة (سي. إن. إن) الأمريكية عن الجبير قوله: "نحمل إيران المسؤولية، لأنها صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت السعودية".

وأضاف: "لكن شن هجوم من أراضيكم، إن كان ذلك ما حدث، ينقلنا إلى وضع مختلف، سيعتبر هذا عملاً حربياً"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقال الجبير متحدثا عن طهران: "إذا واصلوا هذا المسار فإنهم يخاطرون باحتمال القيام بعمل عسكري"، مضيفاً: "لكن لا أحد يريد الحرب، الجميع يريدون حل ذلك سلمياً، ويتعين أن يكون الهدف هو القضاء على سياسات إيران العدوانية".

وكان الجبير قال للصحفيين في وقت سابق: إن الرياض تنتظر نتائج تحقيق، ودعت محققين دوليين للمشاركة فيه بشأن الهجوم الذي وقع في 14 أيلول/ سبتمبر وتسبب في بداية الأمر في انخفاض إنتاج المملكة النفطي إلى النصف، وكان أكبر هجوم على الإطلاق، يستهدف منشآت نفطية في أكبر بلد مصدر للنفط على مستوى العالم.

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