وسائل إعلام إسرائيلية: حوّامة حاولت اختراق الأجواء من القطاع نحو المستوطنات





وأضافت: "في الجيش يقولون لا يوجد شيء من هذا القبيل" ، بينما نقل الصحفي ألموغ بوكير، أن الحوامة لم تخترق أجواء غلاف غزة، وعادت إلى القطاع.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، العثور على حوامة حاولت اختراق الأجوء من القطاع نحو المستوطنات.وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن تقارير تحدثت عن أن الجيش الإسرائيلي عثر على حوامة حاولت اختراق الأجواء من القطاع نحو المستوطنات.