وسائل إعلام إسرائيلية: حوّامة حاولت اختراق الأجواء من القطاع نحو المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، العثور على حوامة حاولت اختراق الأجوء من القطاع نحو المستوطنات.
وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن تقارير تحدثت عن أن الجيش الإسرائيلي عثر على حوامة حاولت اختراق الأجواء من القطاع نحو المستوطنات.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، العثور على حوامة حاولت اختراق الأجوء من القطاع نحو المستوطنات.
وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن تقارير تحدثت عن أن الجيش الإسرائيلي عثر على حوامة حاولت اختراق الأجواء من القطاع نحو المستوطنات.
وأضافت: "في الجيش يقولون لا يوجد شيء من هذا القبيل" ، بينما نقل الصحفي ألموغ بوكير، أن الحوامة لم تخترق أجواء غلاف غزة، وعادت إلى القطاع.
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