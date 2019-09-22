شؤون فلسطينية

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف (9/18).

وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً عند الساعة السابعة صباحاً، في الصالة الخارجية لمعبر رفح.

وطالت الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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