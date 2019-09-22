طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين



وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً عند الساعة السابعة صباحاً، في الصالة الخارجية لمعبر رفح.



وطالت الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف (9/18).