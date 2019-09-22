شؤون فلسطينية

ملحم وحمودة: قطع إسرائيل للكهرباء قضية سياسية لفرض شروطها على الجانب الفلسطيني

ملحم وحمودة: قطع إسرائيل للكهرباء قضية سياسية لفرض شروطها على الجانب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، إن اسرائيل تسعى إلى فرض شروطها على الجانب الفلسطيني، عبر الضغط عليه وقطع التيار الكهربائي، دون الأخذ بعين الاعتبار المطالب الفلسطينية العادلة.

وأضاف: "أنه ضمن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عقد اتفاقية تجارية تنظم العلاقة بين الجانبين بما يتعلق بتزويدنا بالكهرباء، على ألا تكون هي حصرياً المزود للطاقة الكهربائية، وقد وصلنا إلى نقطة لا يمكن القبول بالشروط الإسرائيلية، منها: التعرفة وشروط الربط والقدرات والعمل في المناطق الفلسطينية بشكل كامل، وهنا توقفت المفاوضات، ولجأ الجانب الإسرائيلي لقطع التيار للضغط علينا؛ للعودة إلى المفاوضات، والقبول بشروطهم، وهذا لن يحصل أبداً".

وأدان ملحم قيام شركة كهرباء اسرائيل بقطع التيار الكهربائي، وقال: إن ذلك يعتبر في خانة العقوبات الجماعية، وهو موضوع خطير جداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى جهود شركة كهرباء القدس لتصويب أوضاع عدم الدفع ، حيث تبلغ نسبة التحصيلات ما يقارب الـ 95% لكن الفرق ما بين المشتريات والمبيعات نسبة عالية جداً قد تصل في شركة كهرباء القدس إلى 22 %، علما أن بعض التجمعات يصل فيها الفرق بين المشتريات والمبيعات إلى ما يقارب الـ 68% مما يشكل عبئاً على الشركة.

وبين ملحم أن أسباب تراكم الديون تنقسم إلى قسمين: الأول إسرائيلي، ويكمن في التعرفة التي تفرض على شركة كهرباء القدس من المنظم الإسرائيلي، وهي مجحفة ولا تتناسب مع كونها تبيعها لشركة توزيع، إضافة إلى عمل شركة الكهرباء في المناطق المصنفة (ج) وعدم قدرتنا على الوصول لهذه المناطق لتصويب أوضاع الكثير من الحالات التي تتعدى على شبكات الكهرباء.

أما فلسطينياً، فأوضح ملحم أن هناك تجمعات فلسطينية لا تلتزم بتسديد فواتير الكهرباء، وهناك تعديات وسرقات على الشبكة، وعدم البت بالقضايا الخاصة بالسرقات وعدم الدفع بشكل رادع للآخرين، مشيراً إلى توقيع الرئيس محمود عباس على قرار متعلق بهذا الشأن، لكن القضاة يأخذون بالعقوبات المخففة، وليس المغلظة، لذلك غداً سنلتقي برئيس مجلس القضاء الأعلى المؤقت المستشار عيسى أبو شرار للوقوف على ذلك".

وحول قرارات إسرائيلية بقرصنة مبلغ 500 مليون شيكل من الأموال الفسطينية المحتجزة لديها قامت بتحويلها إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، قال:" لم يخصم هذا المبلغ من أموال المقاصة، وإنما تم خصم حوالي 200 مليون شيكل وهي عن ديون الهيئات المحلية وشركات التوزيع في الضفة الغربية وعددها 114 هيئة محلية، والديون المستحقة عليها 230 مليوناً.

و أضاف ملحم: "منذ أعوام طويلة قمنا بإجراءات عديدة لإحقاق الحق من خلال إجبار المواطنين على توصيب أوضاعهم عبر قرار مجلس الوزراء الخاص ببراءة الذمة في حال تراكمت الديون أو الاعتداء على شبكات لا يستطيع الشخص الاستفادة من الخدمات الحكومية سواء الأحوال المدنية أو السفر، مما حقق بعض النتائج، مؤكداً أن أزمة تراكم الديون لن تنتهي إلا بانتهاء مسبباتها، مهيباً بالمواطنين الالتزام تسديد الفواتير المستحقة وترشيد استخدام الطاقة".

من جهته، أكد مساعد المدير العام لشؤون التطوير والتخطيط الاستراتيجي في كهرباء القدس علي حمودة، أن هذه القضية ليست قضية شركة كهرباء القدس وحدها وليست قضية مالية إدارية وإنما سياسية متعلقة بمؤسسة وطنية موجودة بمدينة القدس، تزود أهل المدينة ومنطقة الوسط بالخدمات، مما يؤكد وجود دوافع سياسية خلف هذا الإجراء الإسرائيلي والدليل على ذلك تنصل الجانب الإسرائيلي من التسويات، مشدداً على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عملية القطع، كونها تتحمل جزءاً كبيراً من أسباب الأزمة.

وبين أن الديون المتراكمة على الجانب الفلسطيني تبلغ قيمتها ما بعد عام 2016 ما يقارب الـ 750 مليون شيكل، أما الديون القديمة التي تم تجميدها تبلغ 636 مليون شيكل.

وأكد حمودة أن الشركة ومنذ استلامها الإنذار الأول من الجانب الاسرائيلي، بذلت جهوداً كبيرة على عدة أصعدة، وقال:" على الصعيد الرسمي نحن على تواصل مع رئيس الوزراء ووزراء الحكومة والتنسيق مستمر للخروج من هذه الأزمة، أما على الصعيد الداخلي نقوم باعمال خاصة بالتفتيش ومكافحة السرقات وتحصيل الديون، وعلى الصعيد الاعلامي نتواصل مع المجتمع المحلي والمشتركين"، مبيناً أن الشركة تخسر حوالي 160 مليون شيكل سنوياً بسبب سرقة التيار الكهربائي.

وأوضح حمودة، أن أسباب الأزمة تتمثل باجراءات الاحتلال والطريقة الظالمة التي يتم محاسبتنا فيها، وشروط الدفع وغرامات التأخير التي تفرض علينا، وإجراءات الاحتلال في مناطق (ب) و(ج) وإقامة الأحياء العشوائية المخالفة للقانون.

أخبار ذات صلة

مُواطن يُناشد الرئيس وأهل الخير مساعدته لعمل عُمرة بسبب حالة الضياع التي يعيشها

مُواطن يُناشد الرئيس وأهل الخير مساعدته لعمل عُمرة بسبب حالة الضياع التي يعيشها

الخضري يدعو ملادينوف لتسيير أسطول جوي طبي إلى غزة

الخضري يدعو ملادينوف لتسيير أسطول جوي طبي إلى غزة

عباس زكي: على القيادات أن تُدرك أنها لا تَقُود أغناماً

عباس زكي: على القيادات أن تُدرك أنها لا تَقُود أغناماً

سلطة الطاقة تُعقب على قطع إسرائيل للكهرباء عن مناطق بالضفة الغربية

سلطة الطاقة تُعقب على قطع إسرائيل للكهرباء عن مناطق بالضفة الغربية

ثمانية فصائل تَعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام

ثمانية فصائل تَعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

السفير أبو علي يُقدم أوراق اعتماده سفيراً لفلسطين لدى جمهورية السيشل

السفير أبو علي يُقدم أوراق اعتماده سفيراً لفلسطين لدى جمهورية السيشل

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة تُعقب على قطع إسرائيل للكهرباء عن مناطق بالضفة الغربية

سلطة الطاقة تُعقب على قطع إسرائيل للكهرباء عن مناطق بالضفة الغربية

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

السفير أبو علي يُقدم أوراق اعتماده سفيراً لفلسطين لدى جمهورية السيشل

السفير أبو علي يُقدم أوراق اعتماده سفيراً لفلسطين لدى جمهورية السيشل

عورتاني يُعلن &#34;ستيم فلسطين&#34; برنامجاً أساسياً من برامج الوزارة

عورتاني يُعلن "ستيم فلسطين" برنامجاً أساسياً من برامج الوزارة

مجدلاني يهنئ الصين بالعيد الوطني الـ 70 ويؤكد متانة العلاقات الثنائية

مجدلاني يهنئ الصين بالعيد الوطني الـ 70 ويؤكد متانة العلاقات الثنائية

اتحاد الهيئات المحلية يُطلق منصة المجالس القروية لتبادل الخبرات

اتحاد الهيئات المحلية يُطلق منصة المجالس القروية لتبادل الخبرات

كلية التربية تنظم لقاء ترحيبيًا بطلبتها الجدد

كلية التربية تنظم لقاء ترحيبيًا بطلبتها الجدد

منوعات

&#34;اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك&#34;.. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

شاهد: ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب مُتحرشين بها بدلًا من حمايتها

شاهد: ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب مُتحرشين بها بدلًا من حمايتها

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وتُعلق على قصتها مع تيم حسن

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وتُعلق على قصتها مع تيم حسن

&#34;ذا فويس&#34; يشهد أول بلوك من أحلام لراغب علامة.. وحماقي يخطف الجميلات

"ذا فويس" يشهد أول بلوك من أحلام لراغب علامة.. وحماقي يخطف الجميلات

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

عربي

الجبير: سنعتبر الهجوم على منشأتي النفط &#34;عملاً حربياً&#34; إن انطلق من إيران

الجبير: سنعتبر الهجوم على منشأتي النفط "عملاً حربياً" إن انطلق من إيران

البرلمان العربي: إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال

البرلمان العربي: إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال

إضراب المعلمين في الأردن يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي

إضراب المعلمين في الأردن يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي

رئيس الوزراء السوداني: أسعى لإزالة السودان من &#34;الدول الراعية للإرهاب&#34;

رئيس الوزراء السوداني: أسعى لإزالة السودان من "الدول الراعية للإرهاب"