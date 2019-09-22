العطاري: محظور دخول بعض السلع وبديلتها للأسواق الفلسطينية بسبب الاكتفاء الذاتي

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الزراعة، رياض العطاري، إن قرار حظر استيراد بعض السلع من إسرائيل قرار قديم جديد، وقد أثير بعد قرار الحكومة بوقف استيراد العجول من إسرائيل.



وأوضح العطاري في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: إن هذه السلع هي الخيار، العنب، البندورة، التمور، زيت الزيتون، الدجاج اللاحم، الحبش، البيض، والعجول.



وقال:" محظور دخول مثيل هذه السلع أو البديل عنها بسبب الاكتفاء الذاتي لدينا، وعند توفر أي سلعة في السوق الفلسطيني يتم الاستغناء عنها من الخارج، وعدم السماح باستيرادها سواء من السوق الإسرائيلي أم من الأسواق الخارجية".



وبين العطاري، أن تنفيذ قرار حظر استيراد بعض السلع، يكون من خلال لجنة مكافحة التهريب، والمتابعة اليومية.



وأضاف أن تطبيق القرارات مسؤولية جماعية فإذا استعطنا توفير إنتاجية بجودة عالية، وبسعر معقول، وتستطيع المنافسة بالأسواق العالمية، فلماذا المواطن الفلسطيني، يتعامل مع سلع أخرى؟!



وأشار العطاري إلى وجود دوائر متخصصة في وزارة الزراعة والاقتصاد تعمل بشكل متواصل من أجل تطوير الجودة، بهدف الاستغناء عن كل السلع من الأسواق الإسرائيلية، لافتاً إلى مهرجان العنب، وإنتاج ما يقارب الـ 50 ألف طن من العنب خلال العام الحالي، مؤكداً أن هناك جودة في نوعية العنب الذي يستطيع المنافسة بالأسواق، وتحديداً في السوق الإسرائيلي.



ولفت العطاري إلى إطلاق وزارة الزراعة والحكومة خطة التنمية الشاملة المسماة بالعناقيد، والتي ستقدم دعماً حقيقياً للمزارع الفلسطيني لتعزيز صموده وتوفير مقومات ذلك، مثل استصلاح الأراضي الزراعية وشق طرق زراعية، وتطوير مصادر المياه، وتوفير البنية التحتية الزراعية المتعلقة بالانتاج مابعد الحصاد، والدعم المتعلق بزيادة الوعي وزيادة التنافسية والجودة.