حماس: السلطة تعيش الوهم السابق بإمكانية تحقيق شيء من مسار التسوية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس عباس

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رام الله - دنيا الوطن

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، ما قالت عنه "حديث بعض أقطاب السلطة في رام الله، عن استعدادها للتفاوض مع أي حكومة إسرائيلية مقبلة".



وأوضحت في بيان مقتضب على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، أن هذا "يؤكد على أنها ما زالت تعيش الوهم السابق بإمكانية أن تحقق أي شيء من مسار التسوية".



وتابع: السلطة غير "جادة في التعامل مع قرار وقف العمل بالاتفاقات مع الاحتلال، ومصرة على مخالفة الإجماع الوطني الرافض لهذا المسار"، وفق تعبيره.



وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قال قبل عدة أيام: إن السلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق عن انتخابات (كنيست).



وأضاف، للصحفيين في أوسلو: "بادئ ذي بدء، نحن نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات في إسرائيل، من سيتمكن من تشكيل حكومة، فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات"، وفق ما نقلت صحيفة (القدس) المحلية.