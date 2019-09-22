مستشفى الهلال الإماراتي برفح يشهد 600 ولادة آمنة شهرياً

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس قسم الولادة في مستشفى الهلال الإماراتي، الدكتور زياد أبو طه، أن مستشفى الهلال الإماراتي يشهد شهرياً (500- 600) ولادة آمنة، إضافة إلى (100- 150) ولادة قيصرية.



وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مستشفى الهلال الإماراتي، لا يألو جهداً في خدمة تقديم الخدمة الصحية للسيدات في مدينة رفح، من خلال تقديم الولادات الآمنة وإجراء العمليات النسائية المختلفة الكبرى منها والصغرى مثل استئصال الرحم عن طريق البطن، وإزالة الأكياس عن المبايض، وإزالة الألياف الرحمية والتهبيطة، والإجهاض والتنظيفات وعمليات غرزة الرحم حيث يبلغ معدل عدد العمليات (30- 40) عملية شهرياً.



وذكر طه، أن المستشفى يتبع أحدث البروتوكولات المتبعة عالمياً في تقديم خدمات الولادة الآمنة للسيدات، ويتم تحديثه كل 6 سنوات ويتم تطبيقه بشكل دقيق، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتي تقوم فكرته على إعطاء الفرصة للقابلات للقيام بدورهن في عملية الولادة، ما لم تكن هناك محاذير طبية.



وأضاف: "لقد تم الاعتراف بالمستشفى الإماراتي من قبل المجلس الطبي الفلسطيني كمستشفى تدريبي يمنح شهادة البورد (الدكتوراه) في النساء والولادة، وقد قيمته منظمة (يونيسف) عام 2011 كأفضل مستشفى حكومي يقدم خدمة النساء والولادة على مستوى الوطن، لافتاً إلى اختياره من قبل منظمة (يونيسف) كأول مستشفى في فلسطين يطبق برنامج مستشفى صديق للطفل، والذي تتلخص فكرته في تحفيز الرضاعة الطبيعية، ومنع استخدام أو تداول المكملات الصناعية".