شؤون فلسطينية

مستشفى الهلال الإماراتي برفح يشهد 600 ولادة آمنة شهرياً

مستشفى الهلال الإماراتي برفح يشهد 600 ولادة آمنة شهرياً
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس قسم الولادة في مستشفى الهلال الإماراتي، الدكتور زياد أبو طه، أن مستشفى الهلال الإماراتي يشهد شهرياً (500- 600) ولادة آمنة، إضافة إلى (100- 150) ولادة قيصرية.

وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن مستشفى الهلال الإماراتي، لا يألو جهداً في خدمة تقديم الخدمة الصحية للسيدات في مدينة رفح، من خلال تقديم الولادات الآمنة وإجراء العمليات النسائية المختلفة الكبرى منها والصغرى مثل استئصال الرحم عن طريق البطن، وإزالة الأكياس عن المبايض، وإزالة الألياف الرحمية والتهبيطة، والإجهاض والتنظيفات وعمليات غرزة الرحم حيث يبلغ معدل عدد العمليات (30- 40) عملية شهرياً.

وذكر طه، أن المستشفى يتبع أحدث البروتوكولات المتبعة عالمياً في تقديم خدمات الولادة الآمنة للسيدات، ويتم تحديثه كل 6 سنوات ويتم تطبيقه بشكل دقيق، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتي تقوم فكرته على إعطاء الفرصة للقابلات للقيام بدورهن في عملية الولادة، ما لم تكن هناك محاذير طبية.

وأضاف: "لقد تم الاعتراف بالمستشفى الإماراتي من قبل المجلس الطبي الفلسطيني كمستشفى تدريبي يمنح شهادة البورد (الدكتوراه) في النساء والولادة، وقد قيمته منظمة (يونيسف) عام 2011 كأفضل مستشفى حكومي يقدم خدمة النساء والولادة على مستوى الوطن، لافتاً إلى اختياره من قبل منظمة (يونيسف) كأول مستشفى في فلسطين يطبق برنامج مستشفى صديق للطفل، والذي تتلخص فكرته في تحفيز الرضاعة الطبيعية، ومنع استخدام أو تداول المكملات الصناعية".

أخبار ذات صلة

مُواطن يُناشد الرئيس وأهل الخير مساعدته لعمل عُمرة بسبب حالة الضياع التي يعيشها

مُواطن يُناشد الرئيس وأهل الخير مساعدته لعمل عُمرة بسبب حالة الضياع التي يعيشها

الخضري يدعو ملادينوف لتسيير أسطول جوي طبي إلى غزة

الخضري يدعو ملادينوف لتسيير أسطول جوي طبي إلى غزة

عباس زكي: على القيادات أن تُدرك أنها لا تَقُود أغناماً

عباس زكي: على القيادات أن تُدرك أنها لا تَقُود أغناماً

سلطة الطاقة تُعقب على قطع إسرائيل للكهرباء عن مناطق بالضفة الغربية

سلطة الطاقة تُعقب على قطع إسرائيل للكهرباء عن مناطق بالضفة الغربية

ثمانية فصائل تَعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام

ثمانية فصائل تَعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

السفير أبو علي يُقدم أوراق اعتماده سفيراً لفلسطين لدى جمهورية السيشل

السفير أبو علي يُقدم أوراق اعتماده سفيراً لفلسطين لدى جمهورية السيشل

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

سلطة الطاقة تُعقب على قطع إسرائيل للكهرباء عن مناطق بالضفة الغربية

سلطة الطاقة تُعقب على قطع إسرائيل للكهرباء عن مناطق بالضفة الغربية

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين

أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

الأوقاف تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

السفير أبو علي يُقدم أوراق اعتماده سفيراً لفلسطين لدى جمهورية السيشل

السفير أبو علي يُقدم أوراق اعتماده سفيراً لفلسطين لدى جمهورية السيشل

عورتاني يُعلن &#34;ستيم فلسطين&#34; برنامجاً أساسياً من برامج الوزارة

عورتاني يُعلن "ستيم فلسطين" برنامجاً أساسياً من برامج الوزارة

مجدلاني يهنئ الصين بالعيد الوطني الـ 70 ويؤكد متانة العلاقات الثنائية

مجدلاني يهنئ الصين بالعيد الوطني الـ 70 ويؤكد متانة العلاقات الثنائية

اتحاد الهيئات المحلية يُطلق منصة المجالس القروية لتبادل الخبرات

اتحاد الهيئات المحلية يُطلق منصة المجالس القروية لتبادل الخبرات

كلية التربية تنظم لقاء ترحيبيًا بطلبتها الجدد

كلية التربية تنظم لقاء ترحيبيًا بطلبتها الجدد

منوعات

&#34;اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك&#34;.. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

"اتريق على نفسك قبل ما حد يتريق عليك".. ريهام عبدالغفور تسخر من فستانها

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات نجوم الزمن الجميل.. سامية جمال: رقصت ببدلة رقص مستعملة

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

اعترافات جديدة في مقتل الأميرة ديانا تفتح التحقيقات مجددًا

شاهد: ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب مُتحرشين بها بدلًا من حمايتها

شاهد: ممثلة سورية تتهم قوات النظام بتهريب مُتحرشين بها بدلًا من حمايتها

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وتُعلق على قصتها مع تيم حسن

أمل عرفة تدافع عن نسرين طافش وتُعلق على قصتها مع تيم حسن

&#34;ذا فويس&#34; يشهد أول بلوك من أحلام لراغب علامة.. وحماقي يخطف الجميلات

"ذا فويس" يشهد أول بلوك من أحلام لراغب علامة.. وحماقي يخطف الجميلات

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

أنباء عن انفصال أحمد الفيشاوي عن زوجته

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

عربي

الجبير: سنعتبر الهجوم على منشأتي النفط &#34;عملاً حربياً&#34; إن انطلق من إيران

الجبير: سنعتبر الهجوم على منشأتي النفط "عملاً حربياً" إن انطلق من إيران

البرلمان العربي: إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال

البرلمان العربي: إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال

إضراب المعلمين في الأردن يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي

إضراب المعلمين في الأردن يتواصل للأسبوع الثالث على التوالي

رئيس الوزراء السوداني: أسعى لإزالة السودان من &#34;الدول الراعية للإرهاب&#34;

رئيس الوزراء السوداني: أسعى لإزالة السودان من "الدول الراعية للإرهاب"