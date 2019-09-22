شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة يتربع على عرش بطولة القطاع الحكومي

المجلس الأعلى للشباب والرياضة يتربع على عرش بطولة القطاع الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم، تحت إشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بطولة "كرة القدم خماسي، وكرة الطاولة للقطاع الحكومي" بنسختها الأولى، في صالة ماجد أسعد بمدينة البيرة.

وبحسب تصريح وصل "دنيا الوطن"، شارك 16 فريقاً من المؤسسات الحكومية للتنافس في بطولة كرة القدم، و20 فتاة بكرة الطاولة، وحاز المجلس الأعلى للشباب والرياضة على المركز الأول في كرة القدم، فيما انتزعت المشاركة أروى ابو الحلاوة من وزارة التربية والتعليم، المركز الأول، وجاءت جنان ماضي في المركز الثاني، في كرة الطاولة.

وحل جهاز الإحصاء المركزي في المرتبة الثانية بعد خسارته أمام المجلس، فيما حازت وزارة المالية على المرتبة الثالثة بعد فوزها على ديوان الرقابة.

وعبرت حلاوة عن سعادتها بالنشاط الأول من نوعه والذي تعرفت من خلاله على لاعبات جدد من مؤسسات مختلفة، وتمنت أن يتكرر النشاط ويشمل ألعاب ورياضات أكثر وفي مختلف المدن.

وتمنت رجاء حمدان حكم بطولة كرة الطاولة، أن تكون المشاركة أكبر للإناث في المرات القادمة، ودعتهن للمشاركة في مثل هذه الأنشطة للتعبير عن قدراتهن ومواهبهن، تأكيدا على دورهن المهم في المجتمع، وشكرت المجلس الأعلى لتشجيعه العنصر النسوي على المشاركة في الأنشطة الرياضية.

واطلع اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على سير مجريات البطولة، وتفقد أوضاع اللاعبين وتفاعل معهم، بحضور الأمين العام للمجلس، الوزير عصام القدومي.

وقالت مدير عام الماراثون، اعتدال عبد الغني: إن هذا النوع من الأنشطة يستهدف شرائح المجتمع كافة من أطفال وعائلات وكبار السن، والمشاركة المجتمعية، من أجل تنشيط الرياضة في القطاع الحكومي.

وأكدت عبد الغني على أنه سيتم تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات لمختلف الرياضات خلال الأشهر القادمة، حيث ستنطلق بطولة السفارات والممثليات الأجنبية العاملة في فلسطين، بمدينة أريحا، وسباق قمر تحت البحر الذي يتزامن مع يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومبادرة إحياء الألعاب الشعبية.

وقدم فريق الاكاديمية الوطنية الفلسطينية للرياضة، خلال البطولة، عرضاً ترفيهيا مميزا (free style) بالكرة.

وبدوره، شكر منسق فريق المجلس الأعلى، عبد الرحمن كراجة، الفرق المشاركة على المنافسة الجميلة، وعبر عن سعادته بنجاح هذا النشاط النوعي وحيازة المجلس الأعلى على المركز الأول.

وكرم الأمين العام القدومي، بحضور وزير مركز الإحصاء الفلسطيني، علا عوض، وعبد الغني، ومدير عام الإدارة العامة للأندية، ماهرة الجمل، والطاقم الإداري والفني، الفرق الفائزة والحكام.

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