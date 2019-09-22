تعميم صادر عن بلدية بيت لحم لأصحاب الفنادق وشركات الباصات والمكاتب السياحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت بلدية بيت لحم، اليوم الأحد، تعميماً إلى الفنادق وشركات

الباصات السياحية، ومكاتب السياحة، وأصحاب العلاقة بخصوص مبيت الباصات السياحية في شوارع المدينة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه وكان كالتالي:



نعلِمكم بأنّ مجلس بلدية بيت لحم في جلسته رقم (146) المنعقدة بتاريخ 21/9/2019 بحث وقوف مبيت الباصات السياحية في شوارع المدينة، وعلى أرصفتها وقرر ما يلي:



1. التعميم على جميع الفنادق بضرورة توفير مواقف آمنة لمبيت الباصات السياحية داخل حدود أرض الفندق، وتوفير الأمن اللازم لها.



2.عدم السماح بمبيت الباصات السياحية في شوارع المدينة وملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم بما في ذلك كلبشة الباص وحجزه عملاً بأحكام القرار رقم (3) لسنة 2017 بنظام مواقف المركبات في مناطق الهيئات المحلية.



3. التعميم على جميع المنشآت السياحية بتوفير مبيت ليلي للباصات السياحية في محطة الباصات المركزية مقابل رسم قدره (20) شيكل عن كل ليلة، وإعفاء الحافلات السياحية القاصدة كنيسة المهد والمسددة لرسوم الوقوف في المحطة البالغة (50) دولاراً، مؤكّدين بأن محطة الباصات المركزية على أتم الاستعداد للتعاون لاستعياب مبيت الباصات السياحية لديها.



يرجى الإلتزام بما ذكر إبتداءً من يوم غد الاثنين الموافق 23-9-2019.