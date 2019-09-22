الهدمي: نرفض محاولات بلدية الاحتلال إطلاق اسم مجندتين على ساحة باب العامود

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

رفض وزير القدس، فادي الهدمي، محاولات بلدية الاحتلال إطلاق اسم مجندتين في جيش الاحتلال على ساحة باب العامود، معتبراً أن الأمر يتساوق مع سياسة التهويد للمدينة لإنهاء ملف القدس.



وأكد الهدمي لإذاعة (صوت فلسطين) أن كل محاولات التهويد سيتصدى لها المقدسيون، لكونهم خط الدفاع الأول، وصمام الأمان

للدفاع عن عروبة القدس.



يذكر، أن باب العامود من الأبواب الأكثر فخامة من ناحية الزخارف والارتفاع، حيث يصل لنحو ثمانية أمتار، وتعود تسميته لوجود عامود من الرخام الأسود ارتفاعه 14 متراً، وضع في الساحة الداخلية للباب في العهد الروماني لقياس بعد المسافات عن القدس، بواسطة حجارة (ملياريس) وهو ما يعرف "بالميل" المستخدمة اليوم لقياس المسافات.