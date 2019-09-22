سلطة الطاقة تُعلّق على قرار إسرائيل تقليص كهرباء الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني، ظافر ملحم، إقدام شركة الكهرباء الإسرائيلية على تقليص التيار الكهربائي بالخطير، ويمس جميع مناحي الحياة، ويأتي في إطار العقاب الجماعي.



وسيتم قطع التيار الكهربائي عن بعض القرى في رام الله وبيت لحم، لمدة ساعتين يوميًا ابتداء من اليوم، بعد ثلاث إنذارات متتالية أرسلتها شركة الكهرباء الاسرائيلية لشركة كهرباء القدس.



واتهم ملحم شركة الكهرباء الإسرائيلية بابتزاز الحكومة بخطوتها تقليص التيار الكهربائي لحملها على توقيع اتفاقية تحمل تكلفة عالية، ولا تسمح لشركة النقل الوطنية بالعمل في المناطق المصنفة (ج) وتطالب بدفع الديون المتراكمة دفعة واحدة، وهو أمر من المستحيل تطبيقه في المرحلة الحالية.



يذكر، أن شركة كهرباء القدس، تسلمت آخر إخطار من شركة الكهرباء الإسرائيلية في الخامس عشر من الشهر الجاري، داعياً المواطنين إلى أخذ التدابير اللازمة والحيطة والحذر وتقنين استخدام الكهرباء؛ ليتم توزيع الأحمال على هذه المناطق.