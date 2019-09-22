عربي

البرلمان العربي: إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال

البرلمان العربي: إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة: "إن إمعان دولة الاحتلال الإسرائيلي في محاولات فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية لن يتم القبول به، ويتوجب اليوم إزاء الخطر المحدق بالقضية الفلسطينية، تدعيم وحدة الصف العربي، وتحقيق المصالحة الفلسطينية".

وأضاف الطراونة في تصريح صحفي: "ان الاحتلال ما زال يمارس أبشع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، سواء بتجريف الأراضي، أو شرعنة المستوطنات، أو تدنيس المقدسات، أو زج الأطفال والنساء والشيوخ في المعتقلات"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وناشد الحكومات العربية بتوحيد الكلمة والموقف وإعادة صدارة القضية الفلسطينية على طاولة القرار العربي، ورفض كل أشكال الصفقات المشبوهة والتسريبات الخبيثة حول مستقبل القضية الفلسطينية، مناشداً منظمة التعاون الإسلامي وبرلمانات العالم المختلفة، الانحياز إلى عدالة القضية الفلسطينية.

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