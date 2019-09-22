قوات الاحتلال تُواصل إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة عزون

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة عزون شرق محافظة قلقيلية لليوم الرابع على التوالي في إطار العقوبات الجماعية التي تمارسها على الشعب الفلسطيني.



وقال رئيس بلدية عزون رياض رضوان: إن ستة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، جراء اقتحامها للبلدة وإغلاقها المحالّ التجارية، ومنع المواطنين من الوصول لأعمالهم.