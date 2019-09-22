الاحتلال يُغلق مدخلي كفل حارس شمال سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، مدخلي بلدة كفل حارس، شمال سلفيت ببوابة حديدية، وحاجز عسكري.



وأفادت مصادر في البلدية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الجنوبي الرئيس بالبوابة، فيما أقامت حاجزاً عسكرياً على طريق العبارة (المدخل الغربي)، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وصعوبة دخول المواطنين إلى البلدة أو الخروج منها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).