السلطات الإسرائيلية تهدم منزلاً قيد الإنشاء في قلنسوة بأرضي الـ 48

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، منزلاً في طور البناء بمدينة قلنسوة داخل أراضي الـ 48، بحجة عدم توفر تراخيص بناء.



وبحسب شهود عيان، اقتحمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، منطقة السهل الغربي بقلنسوة بحماية من الشرطة، التي قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى المنزل، الذي يعود إلى عائلة أبو عرار، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



يذكر، أن السلطات الإسرائيلية، سبق وأن هدمت منزلين لعائلة أبو عرار في نفس المنطقة قبل 4 أعوام.



وتشهد البلدات الفلسطينية بأراضي الـ 48 تكثيف جرائم هدم منازل بحجة البناء غير المرخص، في الوقت الذي تضع فيه السلطات الإسرائيلية العراقيل أمام عشرات آلاف المنازل للحصول على تراخيص البناء، إلى جانب أزمة السكن الخانقة التي يعاني منها الفلسطينيون.