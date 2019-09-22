شؤون فلسطينية

خريشة: مجلس حقوق الإنسان يناقش التحريض الإسرائيلي على المواطنين العرب

خريشة: مجلس حقوق الإنسان يناقش التحريض الإسرائيلي على المواطنين العرب
ابراهيم خريشة مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الانسان
رام الله - دنيا الوطن
يناقش مجلس حقوق الإنسان في جلسته غدًا الاثنين، التحريض الإسرائيلي على العرب وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال واستشهاد الأسير بسام السايح، تحت البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة: إن الجلسة تتضمن كلمة لدولة فلسطين تشرح فيها تحريض الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين العرب وقتل المواطنة كعابنة في إشارة إلى دعوة نتنياهو على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، بقتل النساء والشيوخ والأطفال العرب، الذين يهددون الوجود اليهودي، حسب زعمه.

وأضاف خريشة، في تصريحات إذاعية، أنه سيتم أيضاً 
في جلسة مجلس حقوق الإنسان غداً دعوة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة لزيارة فلسطين والاطلاع عن كثب على تطورات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال اليومية بحق أبناء شعبنا وممتلكاته ومقدراته.

وأوضح خريشة، أنه سيتم الطلب مجدداً من المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان، بنشر قائمة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات، متهماً الكونغرس الأمريكي بممارسة ضغوط على المفوضية السامية، للحيلولة دون نشر القائمة، ويهددها بقطع 
المساعدات عن مكتبها في إشارة إلى الضغوط التي تمت ممارسها سابقاً على (يونسكو) في ذات الشأن.

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