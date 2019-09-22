اشتية: سيتم افتتاح المستشفى التركي في قطاع غزة قريباً

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، أنه سيتم افتتاح المستشفى التركي في غزة، قائلاً: "ما يهمنا هو رفع المعاناة عن أهلنا في غزة والقدس ومخيمات الشتات، بما يضمن خدمة صحية متقدمة، فالهم واحد، وسنستمر بالعمل لتجسيد حقوق شعبنا".







تصريحات اشتية، جاءت خلال افتتاحه اليوم الأحد، المركز الوطني لتشخيص السرطان والأمراض الوراثية، الأول من نوعه في فلسطين، في مقر بنك الدم المركزي، خلف مجمع فلسطين الطبي برام الله.





وقال اشتية للصحفيين، خلال تجوله في المركز: "إن هذا الجهد الكبير يصب في صلب موضوع انفكاكنا عن الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز مستشفياتنا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف: "نحن حريصون كل الحرص مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس على أن تكون المؤسسة الصحية على قدر عال من التطور لمعالجة مرضانا، وتقنين السفر للعلاج في الخارج، مبدياً استعداده لتقديم ما يلزم، مؤكداً أن المهم هو رفع المعاناة عن أهلنا".



وحضر الافتتاح محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزيرة الصحة مي الكيلة، وكادر من وزارة الصحة.

رام الله - دنيا الوطن