أبو يوسف: علينا تنفيذ استراتيجية واضحة تحمي الأرض والشعب

واصل أبو يوسف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى والفصائل واصل أبو يوسف، أن المطلوب اليوم من فصائل العمل الوطني، هو تنفيذ استراتيجية واضحة، تحمي الأرض، وتدافع عن الشعب الفلسطيني.



وأوضح أبو يوسف لإذاعة (صوت فلسطين) أن هناك العديد من المشاورات، تجري من أجل تنفيذ تلك الاستراتيجية والانخراط بشكل موحد في إطار المقاومة الشعبية والسلمية وبهدف خلق نوع من المشاركة الفاعلة في سياق التصدي لاعتداءات وإجراءات الاحتلال ومستوطنيه.