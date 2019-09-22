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شؤون فلسطينية

جامعة خضوري تفتتح مختبر الجرائم الإلكترونية الأول من نوعه

جامعة خضوري تفتتح مختبر الجرائم الإلكترونية الأول من نوعه
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت جامعة فلسطين التقنية- خضوري، اليوم، مختبر الجرائم الإلكترونية، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى مؤسسات الوطن، والذي يضم أحدث الأجهزة والتقنيات والبرامج العالمية المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية القادرة على التحليل وكشف الجريمة.

جاء ذلك، بحضور رئيس الجامعة أ.د. نور الدين أبو الرب، ومساعده لشؤون التعاون الدولي،  د. ضرار عليان، وعميد كلية العلوم التطبيقية، رئيس قسم الحوسبة التطبيقية في الجامعة د. إيمان دراغمة، وشركاء الجامعة من جامعة ميدل سيكس في لندن وكادر الجامعة المختص من قسمي الحوسبة التطبيقية وهندسة الحاسوب، وطلبة الجامعة من القسمين.

وأوضحت دراغمة أن إنشاء المختبر، جاء في سياق المشروع المنفذ ضمن برنامج (ايراسموس بلس) بالشراكة مع عدد من الجامعات العربية والفلسطينية والأوروبية، وتماشياً مع احتياجات العصر التكنولوجية في مجال أمن المعلومات وتوظيف الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتقنية الحديثة في التحقيق الجنائي الرقمي
ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وظواهر السرقة الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني، والتنمر في ظل الأستخدام الخاطئ لـ (السوشال ميديا).

وأضافت دراغمة: أن الجامعة تسعى ومن خلال هذا المختبرإلى إفادة المؤسسات الأمنية الفلسطينية من خلال تدريب الجهات المختصة فيها، وتأهيل جيل من المختصين للعمل في مجال أمن المعلومات.

وشكر أبو الرب الاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم بإنشاء هذا المختبر وتجهيزه بالتقنيات العالية المستخدمة دولياً في الحوسبة الجنائية، بالإضافة إلى تأهيل الكادر الذي سيدرب في هذا المختبر في بريطانيا ايرلندا وإيطاليا، حيث تلقى تدريبات عدة في مجال الأمان والحماية الإلكترونية، مؤكداً أن هذا المشروع يعد إنجازاً كبيراً يعود بالنفع على الجامعة وطلبتها وعلى كل المؤسسات الشريكة من جامعات ومؤسسات أمنية والمؤسسات ذات العلاقة، وبالتالي على المجتمع الفلسطيني.

بدوره، بين جورج ديفالوس من جامعة ميدل سكس، لندن أن أهمية المشروع تكمن في كونه الأول من نوعه في فلسطين، ويعطي الفرصة التقنية للجامعة من خلال تأسيس معدات تقنية عالية وتدريب الطاقم التدريسي والطلبة وصقل مهاراتهم التقنية، ليتسنى لهم المشاركة في ورش العمل الأوروبية والعالمية وخدمة المجتمع المحلي فيما يتعلق بأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية.

يذكر، أن المختبر مزود بـ 20 محطة عمل بأحدث الموصفات وعلى (toolkit blockers) الخاصة بقراءة المعلومات الرقمية بالإضافة إلى أنه مزود بأداة الحوسبة الجنائية (FTK) وهي عبارة عن وسيلة تنشئ صور جنائية عن دليل رقمي وتقدم نتائج عالية الدقة، حيث إنها تجمع وتحلل الأدلة وتخترق كلمات المرور وتستعيد البيانات المحذوفة، وتعد التقارير اللازمة من أي مواقع افتراضية مثل أقراص الحاسوب الصلبة ومجلدات المشاركة وغيرها.




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