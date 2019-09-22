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دولي

حسن روحاني: إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها

حسن روحاني: إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي اليوم الأحد: إن إيران لن تسمح لأحد بانتهاك حدودها.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في طهران، خلال حفل في الذكرى السنوية لبدء حرب إيران مع العراق، والتي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988: أن وجود قوات أجنبية في الخليج، يؤدي لانعدام الأمن بالنسبة للمنطقة ولصناعة النفط، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وتابع: "نرى أنهم يريدون القضاء على الأمن في أفغانستان، وفي الخليج وفي العراق".

من جهة أخرى، أکد رئیس مجلس الشورى الإسلامی علی لاریجانی، أن هدف أمریکا من تشکیل تحالف فی مضیق (هرمز) هو نهب المنطقة.

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