مباشر | إزالة البسطات في غزة.. البائع في مواجهة البلدية

شؤون فلسطينية

أحمد سعدات يوجه دعوةُ لفتح وحماس بشأن المصالحة الفلسطينية

أحمد سعدات يوجه دعوةُ لفتح وحماس بشأن المصالحة الفلسطينية
الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات
رام الله - دنيا الوطن
طالب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات، حركتي فتح وحماس إلى التقاط الفرصة بالموافقة على الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام التي أطلقتها ثمانية قوى الخميس الماضي، مؤكداً أنها تُشكّل أساساً وبوابة لإحياء مسار المصالحة، ومغادرة دائرة الانقسام وإلى الأبد، وبناء وحدة وطنية على مساحة واسعة من القواسم المشتركة.

ودعا القائد سعدات في تصريح صحفي  من سجن (ريمون)، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جماهير شعبنا في الوطن والشتات وبمختلف مكوناته إلى الالتفاف حول هذه الرؤية، مؤكداً أن هذه اللحظة المناسبة التي يجب أن تضغط فيها الجماهير عبر النضال الجماهيري الديمقراطي السلمي من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

واعتبر القائد سعدات، أن الاستجابة لهذه الرؤية يجب أن يتخللها إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، وهذا يتطلب أن تتوفر الإرادة السياسية الحقيقة، وتعميم خطاب وحدوي وطني بعيداً عن لغة المناكفات والتراشق الإعلامي، وتنفيذ القرارات الوطنية، مشدداً على أن إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، وتحقيق الوحدة الوطنية، هي الركيزة والاستراتيجية التي تمُكنّنا من مواجهة تحديات وأخطار (صفقة القرن) وإجراءات الاحتلال على الأرض.

أخبار ذات صلة

جامعة خضوري تفتتح مختبر الجرائم الإلكترونية الأول من نوعه

جامعة خضوري تفتتح مختبر الجرائم الإلكترونية الأول من نوعه

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني على موقع (فيسبوك) في ضواحي القدس

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني على موقع (فيسبوك) في ضواحي القدس

انتهاكات إسرائيلية جديدة للاحتلال ضد المزارعين ومعداتهم

انتهاكات إسرائيلية جديدة للاحتلال ضد المزارعين ومعداتهم

الشرطة تضبط أكثر من كيلو غرام من المواد المخدرة في الخليل

الشرطة تضبط أكثر من كيلو غرام من المواد المخدرة في الخليل

&#34;الانتفاضة البحرية&#34; لكوماندوز القسام تُشغل الجيش الإسرائيلي

"الانتفاضة البحرية" لكوماندوز القسام تُشغل الجيش الإسرائيلي

البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في شنغهاي بالصين

البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في شنغهاي بالصين

الداخلية بغزة تفتح باب التجنيد للعمل بالأجهزة الأمنية وتوضح الشروط

الداخلية بغزة تفتح باب التجنيد للعمل بالأجهزة الأمنية وتوضح الشروط

إعلامي فقد جوازه بسبب حرب 2014 يتفاجأ برفض أمني لإستخراج بدل فاقد.. مناشدة للرئيس

إعلامي فقد جوازه بسبب حرب 2014 يتفاجأ برفض أمني لإستخراج بدل فاقد.. مناشدة للرئيس

التعليقات

الدنيا حكايات

نهاية رجل شجاع

نهاية رجل شجاع

شؤون فلسطينية

جامعة خضوري تفتتح مختبر الجرائم الإلكترونية الأول من نوعه

جامعة خضوري تفتتح مختبر الجرائم الإلكترونية الأول من نوعه

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني على موقع (فيسبوك) في ضواحي القدس

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني على موقع (فيسبوك) في ضواحي القدس

انتهاكات إسرائيلية جديدة للاحتلال ضد المزارعين ومعداتهم

انتهاكات إسرائيلية جديدة للاحتلال ضد المزارعين ومعداتهم

الشرطة تضبط أكثر من كيلو غرام من المواد المخدرة في الخليل

الشرطة تضبط أكثر من كيلو غرام من المواد المخدرة في الخليل

البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في شنغهاي بالصين

البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في شنغهاي بالصين

إعلامي فقد جوازه بسبب حرب 2014 يتفاجأ برفض أمني لإستخراج بدل فاقد.. مناشدة للرئيس

إعلامي فقد جوازه بسبب حرب 2014 يتفاجأ برفض أمني لإستخراج بدل فاقد.. مناشدة للرئيس

المالية بغزة تواصل صرف رواتب الموظفين

المالية بغزة تواصل صرف رواتب الموظفين

عيسى: الاستيطان احتلال عسكري يتعارض والاتفاقيات الدولية

عيسى: الاستيطان احتلال عسكري يتعارض والاتفاقيات الدولية

منوعات

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

صورة نادرة لنشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

براد بيت يكشف عن إنقاذه جونيث بالترو من تحرش هارفي وينشتاين

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

هنا الزاهد تحت الملاحظة واحتمال خضوعها لجراحة عاجلة

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر &#34;ديو غنائي&#34; مع محمد رمضان

بعد خلافاتهما الحامية.. بشرى تحضر "ديو غنائي" مع محمد رمضان

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

مذيعة تحرج حلا الترك أمام الكاميرا

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

لأول مرة.. ظهور الأمير الوليد بن طلال مع والدته منى الصلح وخالته

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

دفاع عن النفس.. فنانة كويتية تحمل رجلاً على ظهرها وتطرحه أرضاً

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

مأساة في حياة فايزة أحمد.. تزوجت رجلاً باع أبناءه وابتزها لهذا السبب

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

زوجة أكرم حسني تتخلى عن حجابها في أحدث ظهور لها

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

بعد شائعات زواجهما.. ياسمين صبري ويعقوب بوشهري سوياً في الجونة

عربي

رئيس الوزراء السوداني: أسعى لإزالة السودان من &#34;الدول الراعية للإرهاب&#34;

رئيس الوزراء السوداني: أسعى لإزالة السودان من "الدول الراعية للإرهاب"

الحوثيون: طيران التحالف شن 39 غارة على اليمن خلال 12 ساعة

الحوثيون: طيران التحالف شن 39 غارة على اليمن خلال 12 ساعة

تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بالانتهاكات أثناء احتجاجات السودان

تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بالانتهاكات أثناء احتجاجات السودان

الجبير: السعودية ستتخذ إجراءات للرد على هجوم (أرامكو)

الجبير: السعودية ستتخذ إجراءات للرد على هجوم (أرامكو)