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شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني على موقع (فيسبوك) في ضواحي القدس

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني على موقع (فيسبوك) في ضواحي القدس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة اليوم، ملابسات جريمة ابتزاز مادي من خلال موقع (فيسبوك)، تعرضت لها مواطنة من إحدى بلدات ضواحي مدينة القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى، تقدمت بها مواطنة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة في ضواحي القدس، مفادها قيام شخص مجهول بمحادثتها عبر (فيسبوك) انتحل صفة موظف في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، بعد أن عرف حاجتها الماسة للعمل، وأنه وعدها بالتوظيف، وبالمقابل أخذ يقنعها بتحويل كروت وطنية وجوال، وبالفعل قامت يتحويل الكروت التي وصلت قيمتها إلى 500 شيكل على فترات، وعلى الفور باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري الإلكتروني؛ لكشف ملابسات الجريمة، وإلقاء القبض على الفاعل.

وأضافت، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، وضبط الهواتف المستخدمة بعملية الابتزاز والتحرز عليها .

وأكدت، توقيف المشتبه به، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، حسب الأصول.

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