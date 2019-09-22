انتهاكات إسرائيلية جديدة للاحتلال ضد المزارعين ومعداتهم

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، المزارع عبد اللطيف حسن عرار، من استصلاح أرضه في منطقة المنطار شرقي بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، كما استولت على جرافة، كانت تعمل في الأرض.



وأفادت المصادر المحلية، إن جنود الاحتلال، صادروا جرافة تعود ملكيتها للمواطن أيمن أحمد مراعبة، ويستخدمها في عمليات استصلاح للأراضي في ذات المنطقة.



في سياق متصل، أشارت المصادر، إلى أن الاحتلال، أغلق الطريق الزراعي الواصل بين بلدة عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، والمؤدي إلى منطقة العيون في وادي قانا بالسواتر الترابية.



يذكر، أن الطريق افتتح مؤخراً لتسهيل التواصل بين المزارعين وأراضيهم.