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شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط أكثر من كيلو غرام من المواد المخدرة في الخليل

الشرطة تضبط أكثر من كيلو غرام من المواد المخدرة في الخليل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت شرطة مكافحة المخدرات، اليوم، أكثر من كيلو غرام من المواد المخدرة في أرض زراعية بمدينة يطا جنوب الخليل.

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن جهاز الأمن الوقائي، قام بتسليم شرطة مكافحة المخدرات أحد الأشخاص بعد أن عثروا بحوزته على كمية من المخدرات، وخلال سماع أقواله من قبل شرطة مكافحة المخدرات، اعترف المشتبه به بحيازته لكمية أخرى من المواد المخدرة مدفونة بأرض زراعية بمدينة يطا جنوب الخليل، بناء على ذلك توجهت قوة من الشرطة إلى هذه الأرض لضبط المخدرات.

وأضافت، بأنه ولدى وصول الشرطة إلى المكان قامت على الفور باستخراج كمية من المخدرات كانت مدفونة داخل الأرض، وكانت عبارة عن كيلو غرام من مادة الماريجوانا وبلاطة حشيش بوزن 100 غرام بالإضافة لــ 30 حبة من حبوب الأكستازي المخدرة، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه الكمية من المخدرات بعلم النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبه به.

وأكدت إحالة المشتبه به والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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