شؤون فلسطينية

البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في شنغهاي بالصين

البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في شنغهاي بالصين
رام الله - دنيا الوطن
افتتح البنك العربي مؤخراً، فرعه الجديد في مدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية، وذلك في خطوة يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز تواجده في السوق الصيني، ضمن شبكة فروعه العالمية والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع عبر 5 قارات.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد بعد حصول البنك العربي على موافقة هيئة تنظيم قطاع المصارف والتأمين الصينية على تحويل المكتب التمثيلي للبنك في مدينة شنغهاي الصينية إلى فرع متكامل، معززاً بذلك انتشاره الآسيوي، والذي يشمل كذلك كلاً من سنغافورة وكوريا الجنوبية.

ويعتبر البنك العربي من أوائل المؤسسات المصرفية العربية التي كان لها تواجد في الصين، حيث افتتح البنك مكتبه التمثيلي الأول في العاصمة الصينية بكين في العام 1985 وتبعه افتتاح مكتبه التمثيلي الثاني في مدينة شنغهاي في العام  1996.

وبهذه المناسبة، أقام البنك العربي حفل استقبال خاص في مدينة شنغهاي بالصين، بحضور السيد صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، والسيد نعمة صباغ، المدير العام التنفيذي للبنك، وذلك خلال زيارة عمل قاما بها إلى الصين، شملت كل من بكين وشنغهاي، التقيا خلالها عدداً من المسؤولين من القطاع المصرفي الصيني. وحضر حفل الإستقبال الذي أقامه البنك ممثلون عن جمعية البنوك في شنغهاي وهيئات مصرفية صينية ودولية وشخصيات من قطاع الشركات والاعمال.

وبهذه المناسبة، قال المصري: "يأتي افتتاح فرع البنك العربي في الصين تحقيقاً لرؤية وتوجهات البنك الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع شبكته المصرفية، وتعزيز تواجده في أبرز الأسواق العالمية، وأكثرها نمواً بما فيها السوق الصيني، والذي يمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم".

من جانبه، قال صباغ: "سنعمل من خلال فرعنا الجديد في الصين وشبكتنا المصرفية الواسعة على تقديم الحلول المصرفية والتمويلية المتنوعة والمتكاملة لعملائنا من قطاع الشركات الذين يرغبون في الوصول إلى الأسواق الآسيوية، وكذلك تلبية احتياجات الشركات العالمية العاملة في المنطقة بما فيها الشركات الصينية، بما يسهم في تعزيز ودعم حركة التبادل التجاري بين منطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا والصين، والبناء على فرص النمو والتوسع المتاحة عبر هذه الأسواق الرئيسة".    

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي، يتواجد ضمن قائمة البنوك المراسلة الرئيسية التي تقدم خدماتها لأبرز البنوك الصينية، وذلك بفضل شبكته المصرفية الواسعة، والتي تعتبر من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية. 

يذكر، أن البنك العربي حصل على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 من مجلة يوروموني العالمية- لندن، كما وحصل البنك أيضاً على جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2019 وللعام الرابع على التوالي، من مجلة (غلوبال فاينانس العالمية- نيويورك).

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