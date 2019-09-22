شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تفتح باب التجنيد للعمل بالأجهزة الأمنية وتوضح الشروط

الداخلية بغزة تفتح باب التجنيد للعمل بالأجهزة الأمنية وتوضح الشروط
رام الله - دنيا الوطن
في إطار جهود وزارة الداخلية والأمن الوطني لتطوير وتعزيز المؤسسة الأمنية والشرطية، ولرفد المؤسسة بالكوادر الشابة والطاقات الجديدة، تُعلن الوزارة عن قرارها استيعاب 1000 منتسب جديد، وفقاً لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن، وذلك بفتح باب التجنيد في قوى الأمن الفلسطينية، لكافة المواطنين الراغبين بالعمل في الوزارة، ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الآتية:

1- أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عاماً، وألا يزيد عن 21 عاماً (مواليد 1/10/1998 حتى 1/10/2001).

2- غير محكوم بجناية أو جنحة مُخلة بالشرف والأمانة.

3- تحصيله العلمي بحد أقصى ثانوية عامة.

4- أن يتمتع باللياقة الصحية للخدمة العسكرية.

5- ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، وأن يتناسب وزنه مع طوله.

6- أن يجتاز الاختبارات المقررة.

حيث سيتنافس المتقدمون على شغل الوظيفة من خلال اجتياز المراحل الآتية:

1. مرحلة التسجيل لقبول الطلبات: والتي ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 22  أيلول/ سبتمر2019 الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الثانية عشراً ليلاً من يوم السبت الموافق 28/09/2019، ومن خلال موقع هيئة التنظيم والإدارة- تسجيل الدخول الموحد.

2. مرحلة اختبار اللياقة البدنية: وسيعلن عنها فور الانتهاء من التسجيل وقبول الطلبات، وسيخضع المتسابق لاختبارات اللياقة البدنية.

3. مرحلة اختبار اللياقة الصحية للخدمة العسكرية: وفقاً للمعايير المحددة، والمعلن عنها على موقع هيئة التنظيم والإدارة.

4.  مرحلة اختبار الهيئة والمقابلة الشخصية.

5.  إعلان النتائج.

وحرصاً منها على تعزيز منظومة الشفافية، والعدالة، وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، فإن أجهزة الرقابة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، ستتابع مراحل عملية التوظيف، كما ندعو أجهزة الرقابة الحكومية والمجتمعية والمجلس التشريعي (مُمثلاً بلجنة الأمن) للوقوف على كافة الإجراءات، ومتابعة كافة مراحل المسابقة.

يتم تعبئة طلبات الالتحاق عبر موقع هيئة التنظيم والإدارة بدءاً من الساعة الثامنة صباح يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر 2019م وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 28 أيلول/سبتمبر2019م، على الرابط: https://oaab.gov.ps/admin/Login.aspx

المستندات المطلوبة:

1- صورة عن شهادة الميلاد.

2- صورة عن آخر مؤهل علمي.

3- صورة عن البطاقة الشخصية.

4- صور شخصية مقاس (4*6) عدد (4).

سيتم استلام المستندات المطلوبة للمقبولين في وقتٍ لاحق.

ملاحظات عامة:

1- سيتم إلحاق الناجحين في جميع الاختبارات لدورة تدريبية لمدة (3) شهور.

2- يتم أخذ الناجحين في الدورة التدريبية برتبة جندي تحت الاختبار لمدة (6) شهور.

3- يُثبّت من أمضى فترة الاختبار بنجاح برتبة جندي.

4- يتم التسوية على المؤهل العلمي بحد أقصى ثانوية عامة، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة ضمن فئة الأفراد.

5- سيتم إعفاء كافة المتسابقين من رسوم إصدار شهادة حسن سير وسلوك.

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