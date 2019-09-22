نتنياهو يَرُد على أنباء مساعيه لصفقة (سياسية قضائية) بشأن رئاسة الحكومة الإسرائيلية

بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

نفى مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ما نشرته القناة الإسرائيلية الـ 13 حول مساعيه للتوصل لصفقة سياسية قضائية، بشأن الاتهامات الموجهة إليه في عدد من ملفات الفساد.



وأوضح مكتب نتنياهو، وفق صحيفة (القدس)، أن فريق الدفاع الذي يمثله، سيحضر جلسة الاستماع المحددة له لتقديم الطعون الحاسمة واللازمة في تلك الاتهامات، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي صفقة مع النيابة أو أي جهة سياسية.



وكانت قناة (ريشت كان) نقلت الليلة الماضية عن مسؤولين في النيابة الإسرائيلية قولهم: إنه في حال تم اتخاذ قرار بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن النيابة ستعارض التوصل لصفقة معه بدون اعترافه بما نُسب إليه، وفرض عقوبة السجن.